Een handzaam dubbelalbum vol klassiekers van Paul McCartney

Daarom is het dubbelalbum veel handzamer en er staan met 35 tracks echt alle bijzondere opnamen op die de box ook heeft. Het album zelf dateert van 1997 en heeft heel mooie songs als ‘Calico Skies’, ‘Beautiful Night’, ‘Young Boy’ en de titelsong die ontsproten zou zijn aan een visionaire waarneming van John Lennon: ‘It came in a vision – a man appeared on a flaming pie and said unto them, from this day on you are Beatles with an A.’

Het album hoort weemoedig aan; de totstandkoming was tussen de Anthology-reeks (1996) van drie cd/dvds die bij een documentaire hoorden waar Paul McCartney met Ringo Starr en George Harrison aan werkte en de dood van zijn vrouw Linda aan kanker in 1998. Op het album is zij nog te horen evenals zoon James..

