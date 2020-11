Rob Dekay wil dat Nederland eens écht met hem kennis maakt

Aangenaam, zo heet de nieuwe Nederlandstalige plaat van van zanger Rob Dekay. De Deventenaar was vorig jaar de mol in Wie Is De Mol? en heeft daarom flink aan bekendheid gewonnen. Maar dat was toen.

Nu wil Dekay dat Nederland eens écht met hem kennismaakt, vandaar deze albumtitel. Het countryachtige popalbum is vanaf de eerste toon opgewekt, vrolijk, oprecht, vlot. En de pen van een poëet is bij Dekay nooit ver weg. Dat is even iets anders dan je wellicht zou verwachten bij het ruige uiterlijk van de singer-songwriter; hij heeft een lichaam vol tatoeages. ‘Gelukkig leven we in een tijd waarin het steeds minder uitmaakt hoe je eruitziet’, aldus de zanger die een contract heeft bij het platenlabel van Guus Meeuwis. ‘Mijn liedjes zijn vrolijk. Ook als het onderwerp zwaar of treurig is, dan probeer ik dat te doen met een vrolijke noot.’

De oud-mol kreeg bij zijn album hulp van artiesten als Daniel Lohues en Ilse DeLange. Het nummer..

