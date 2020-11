Goede speeltechniek van organist Van Haeften

Variaties is de eerste orgel-cd van Hans van Haeften (34), die behalve organist, pianist, dirigent en docent ook componist is. De cd is opgenomen op het Verschueren-orgel van de Eindhovense stadskathedraal Sint Cathrien. Het orgel is met zijn zeventig stemmen een van de grootste orgels van Nederland. Het kan veel volume maken, al overtuigt het instrument het meest met de zachtere stemmen, zoals bij ‘Koraal, variatie en canon ‘Die ons schiep’’, een van de eigen composities op de cd, die Van Haeften prachtig ingetogen speelt.