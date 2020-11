Fiori Musicali, een amateurkoor van hoog niveau, laat zich gelden

Het wordt - met andere twintigste-eeuwse koormuziek - gezongen door het koor Fiori Musicali. Het is in zekere zin een waagstuk van dirigent Sietse van Wijgerden om zo’n cd op te nemen. Allereerst omdat het om muziek op niveau gaat, voor de echte koorliefhebbers. Maar ook omdat Fiori Musicali een amateurkoor is. Te hoog gegrepen? Volstrekt niet. Opvallend is de hoge kwaliteit van dit koor uit het Zuid-Hollandse Middelharnis. Knap om zo a capella een cd vol te zingen met werk van Francis Poulenc (1899-1963), Antony Pitts (geb. 1969), Herbert Howells (1892-1983), Darius Milhaud (1892-1974) en de al genoemde Messiaen. Tot slot de nog levende Arvo Pärt (geb. 1935) genoemd, wiens ‘The woman with the alabaster box’ de opmaat voor de overige wer..

