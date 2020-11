Noorse artiest Ane Brun levert dubbelslag en heeft veel te zeggen

Het eerste album heet After The Great Storm en kwam op 30 oktober uit. Het tweede heet How Beauty Holds The Hand Of Sorrow en volgt op 27 november. Brun illustreert het feit dat artiesten die noodgedwongen thuis zitten meestal heel creatief worden, met intieme optredens online, verhalen en uitleg bij hun nieuwe materiaal en veel muziek en tekst erbij.

Brun doet dat door in clipjes van een minuut nieuwe songs toe te lichten. ‘We Need A Mother’, ‘Crumbs’ en ‘Honey’ kregen die methode afgelopen week. Het intrigeert, omdat het op YouTube net lijkt alsof de artiest tegen jou alleen praat. De moeder-metafoor slaat op onze ontheemdheid wereldwijd, de kruimeltjes zijn wat overblijft van een relatie als die bezig is teloor te gaan.

Ane Brun ma..

