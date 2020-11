Nieuw album Hillsong Worship: ‘We moeten hoop en moed houden’

De nieuwe cd Take Heart (Again) is het nieuwste project van Hillsong Worship, Hillsong United en Hillsong Young & Free, de muzikale peilers van Hillsong Church. De muzikanten kwamen samen om ook in coronatijd een aanbod van liederen naar buiten te brengen.

Het album vol christelijke liederen bestaat uit zowel tijdloze als recentere nummers uit het rijke repertoire van de groep, toegespitst op thema’s die volgens Hillsong Worship op dit moment belangrijk zijn. ‘Dit album vat ons gebed samen dat we moed en hoop moeten houden’, zo is te lezen op de website van Hillsong. Of er nu goed of slecht nieuws komt, we moeten onze hoop op Jezus blijven vestigen en zijn heerschappij belijden. Hij is getrouw geweest en zal dat blijven, keer op keer.’

Het is een boodschap die op (behoorlijk) ingetogen en eerbiedige wijze is samengebracht op Take Heart (Again), openend met het bekende ‘Hosanna’. Ook nummers als ‘Who You Say I Am’ en ‘Still / P E A C E’ (Opwekking 695) zijn bekend en brengen d..

