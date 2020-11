Hasegawa en het eeuwig verlangen van een romantische ziel

‘Eternal Longing is het veronderstelde verlangen naar iets heiligs, iets van waarachtige schoonheid dat diepe voldoening geeft. Een gevoel dat we levenslang houden en dat het ons mensen onmogelijk maakt om lang gelukkig te blijven. Het achtervolgt ons, drijft ons voort (…) Het zoekt ook een dieper begrip van het leven en van onze rol in het oneindige van existentie en tijd. Het is de reden dat ik piano speel.’