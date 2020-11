Voorbeeldig en levendig samenspel op kornet en piano

In de eerste helft van de negentiende eeuw zorgde de uitvinding van het ventiel voor de verbetering van tal van blaasinstrumenten. Rond 1828 kreeg de posthoorn ventielen en werd omgevormd tot kornet. Het is een instrument met een vollere en minder scherpe klank dan de trompet.

Ook dat instrument zou later ventielen krijgen. De kornet werd erg populair, mede omdat het door die ventielen eenvoudiger was te bespelen. Het werd in veel orkesten opgenomen, ook amateurs konden er een vrij hoog niveau mee bereiken. Componisten schreven er graag muziek voor, soms gebaseerd op bekende orkestwerken. Een selectie daarvan laat Frank Anepool op deze cd horen. Hij wordt begeleid door Vaughan Schwepp op een Erardpiano uit 1845, die erg geschikt is voor dit negentiende-eeuwse repertoire.

Dat varieert van twee Konzertstücke van Willy Brandt - niet de vroegere Duitse bondskanselier, maar een naamgenoot die leefde van 1869-1923 - tot een Carmen Fantasie (gebaseerd op het gelijknamige werk van Bizet) en variaties op ‘Napoli’,..

