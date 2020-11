Remy van Kesteren concentreert zich op de krachten van de natuur

Remy van Kesteren is een van de bekendste harpenisten van Nederland. Terecht, want deze geboren Zeistenaar is ontzettend goed. Het is bij Van Kesteren vooral klassiek wat de klok slaat, maar met zijn nog altijd pas 31-jarige leeftijd, durft hij zeker ook de popkant op te bewegen.

Invloeden uit het neoklassieke minimale en de jazz zijn de geboren Biltenaar niet vreemd. Dat hoorden we bijvoorbeeld al op zijn album Shadows (2019). Op het nieuwste werk, The Red Turtle, is het echter weer even klassiek, met een flinke dosis ambient. Het album vloeit voort uit de voor een Oscar-genomineerde film The Red Turtle, voor wie Van Kesteren de muziek componeerde. Filmmaker Michael Dudok de Wit omschrijft het als volgt: ‘Voor zijn muziekscore koos Remy ervoor om zich te concentreren op de natuur, op de verschillende krachten die de natuur op ons uitoefent: water, vuur, aarde en lucht. Zijn idee sprak me meteen aan.’

Van Kesteren heeft een heerlijke ambient-plaat gemaakt, de klasse druipt er van af. Heerlijk voor op de acht..

