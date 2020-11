Saxofonist Gillam laat de vele mogelijkheden van de saxofoon horen

Jess Gillam heeft een missie: de 22-jarige Britse saxofonist wil dat haar instrument in de klassieke muziek net zo serieus wordt genomen als in de jazz. Haar tweede album is een geslaagde poging om een groot publiek kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van dit rietinstrument.

Samen met bevriende musici en ondersteund door het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Collon nam ze in de beroemde Abbey Road studio’s een grote variëteit aan muziekstukken op. Time begint met het mooi melodische ‘Early Morning Melody’ van de Amerikaanse componist Meredith Monk. Naast werk van klassieke componisten als Philip Glass (‘Truman Sleeps’) en Max Richter (‘On The Nature Of Daylight’), bewerkte Gillam popnummers van Björk (‘Venus As A Boy’), Thom Yorke (‘Suspirium’) en James Blake (‘Retrograde’). Na een rustig, romantisch begin brengen Gillam en haar musici de luisteraars in dansbaarder en swingender vaarwater om uiteindelijk weer zacht te landen. De muziek ademt zowel kalmte en contemplatie als puur ..

