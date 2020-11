Minnaar houdt zich bezig met de vele verschijningsvormen van de nacht

Hannes Minnaar is niet alleen een goede pianist, hij heeft ook een gelukkige hand in het uitkiezen van zijn repertoire. Op zijn nieuwste soloalbum houdt de 35-jarige pianist zich bezig met de vele verschijningsvormen van de nacht. De aanleiding voor Nox is een speciaal voor Minnaar geschreven vijfdelige cyclus door componist Robert Zuidam (1964).