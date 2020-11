Alles is gezegend, rapt Typhoon op zijn nieuwe album Lichthuis

Chillen met God, dat doet Typhoon graag. Dat dergelijke ontspannen geloofstaal goed valt in christelijk Nederland, bleek afgelopen zomer. Nederrapper Typhoon baarde toen opzien in tv-programma Zomergasten toen hij daar vertelde over zijn hervonden geloof. ‘Toen ik jong was ging ik vaak naar het bos om te chillen met God, liedjes te schrijven en te genieten van de natuur. Dan zag ik de trillingen in de lucht als de adem van God.’ Veel christelijke media gingen gretig met de opmerkingen aan de haal.

Op Lichthuis verstopt Typhoon zijn geloof niet. ‘Alles is gezegend’ werd als eerste single van het album naar buiten gebracht en bevat, om er maar kerkelijk jargon bij te pakken, een heuse schuldbelijdenis: Ik deed een hoop dingen f..

