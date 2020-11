Frisse en energieke gospelmuziek op debuutplaat We The Kingdom

Hij is een van de bekendste producers en songwriters in het gospelcircuit, Ed Cash. Hij is voornamelijk bekend van zijn samenwerking met aanbiddingsleider Chris Tomlin, maar Cash werkte ook samen met artiesten als Steven Curtis Chapman, Casting Crowns, Amy Grant, David Crowder en Kari Jobe.

Maar wat blijkt? Ed is niet de enige in de familie Cash met muzikaal talent. Samen met twee neven, een vriend en nichtje Franni Rae als zangeres begon hij twee jaar geleden de ‘hobbyband’ We The Kingdom. Al snel bleek de mare over deze ‘supergroep’ de ronde te doen en nu is dan hun debuutalbum Holy Water een feit. Wat een debuutalbum! Vanaf de eerste tonen van opener ‘Cages’ rijgen de aanstekelijke ritmes en fijne harmonieuze zang zich aaneen. Waar ‘Cages’ een rockrandje heeft, bevat het volgende nummer een dance- en souljasje. Maar dat blijkt een beetje een vreemde eend in de bijt op het album. ‘Child of Love’ heeft een swingend ‘classic rock’-jasje. Maar de grootste hit van het album is het superaanstekelijke ‘Holy Water’.

