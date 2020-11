Dirigent Herbert Blomstedt laat zich in zijn plannen niet snel opzijzetten

Het getuigt van een zekere moed als je op je 91ste besluit te beginnen met het opnemen van een cyclus van negen symfonieën van Johannes Brahms. Maar dirigent Herbert Blomstedt heeft een missie om zijn licht te laten schijnen in deze in veel opzichten duistere tijden.

De in Amerika geboren en in Zweden opgegroeide dirigent laat zich in zijn plannen niet snel opzijzetten. Als zevendedagsadventist zal hij nooit repeteren met zijn orkest op de door hem als sabbat beschouwde zaterdag.

Concerten geven mag overigens wel op die dag, dat beschouwt hij niet als werk maar als passie. De ervaren dirigent staat voor een van de oudste orkesten ter wereld: het Gewandhausorchester uit Leipzig. Deze eerste Brahms-symfonie is bekende kost voor zowel dirigent als orkest. De uitvoering is gedegen, de klank helder en de finale troostrijk. Hooguit kun je zeggen dat het tempo hier en daar wat traag is, maar dat is een kwestie van smaak.

+ samengebalde ervaring

+ helder, gedegen, troostrijk

- tempo soms wat traag

Brahm..

