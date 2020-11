Kek plaatje, maar je moet wel van de ‘eighties’ houden

Een persberichtje van deze zomer: ‘Er is een nieuw MICH album: NO. Dat is Engels voor nee, nein, non, etc. Op 28 augustus lanceert de band hun plaat bescheiden in café Dick & Dick. Er zal een sober optreden zijn, er wordt geproost en er kan eventueel gelachen worden.’ Middenin de lockdown een nieuwe plaat uitbrengen, dat is een waagstuk. Maar niet voor de mensen van Excelsior. Dat platenlabel brengt niet alleen de meest opmerkelijke albums uit, maar heeft ook werknemers die vaak zelf spelen in allerlei formaties.