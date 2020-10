Een lekke band, een kapotte versnellingsbak of een auto die onder de olie zit. Ieder uur van de dag stranden er gemiddeld 120 automobilisten langs de kant van de weg. In De Alarmcentrale: Pech Onderweg volgt presentator Jochem van Gelder Nederlandse hulpverleners die automobilisten helpen die met pech langs de weg zijn beland.

Van Gelder en Heleen van de ANWB (bekend van de fileberichten op de radio) gaan op weg naar een Volkswagen met ‘bijgeluiden en een knal’. Ze rijden over de vluchtstrook met zwaailichten aan. Noa, student chemie, was net op weg naar zijn werk toen zijn auto het begaf. Het ziet er niet goed uit. De hele achterkant van de auto is besmeurd met olie. Garagehouder Tahir stelt een diagnose en kijkt of er nog iets te redden valt.

In Zwolle is Wegenwacht Tom onderweg naar Agnes en Jacqueline. Ze moeten naar het ziekenhuis in Almere en de pech komt heel ongelegen. Er kwam rook onder de motorkap vandaan. Tom heeft al een vermoeden van wat er aan de hand is, als hij de motorkap optilt. Hij weet zijn weg te vinden tussen de slangetjes en k..

