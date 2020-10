Klaar voor burgeroorlog

Op de Nederlandse sociale media maakte men zich dinsdag massaal klaar voor een burgeroorlog. Eentje die strak gepland was, namelijk om 19.00 uur. Dat komt allemaal door een Facebookbericht van ene Youri Platos. Hij is tegen de coronamaatregelen van de overheid en schrijft daar zijn Facebookpagina vol mee. Een van zijn berichten luidt: 'Dinsdag 19 uur zal de burgeroorlog beginnen. Nu komt het moment waar we maanden op wachten. Help wel de oudere, die hebben ons nodig. Ze zijn bang, ik word al aangesproken voor hulp.'

Natuurlijk wordt dit bericht niet echt serieus genomen, maar het is reden genoeg voor een gebbetje op sociale media. De hashtag #burgeroorlog was dinsdag trending op de Nederlandse Twitter en stond nog boven de bericht..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .