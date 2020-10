Je droom waarmaken

Het afgelopen jaar heeft hij acht fantastische mensen leren kennen, vertelt presentator Jamai Loman aan het begin van de eerste aflevering van het nieuwe RTL 4-programma Over Winnaars !. Alle acht moesten ze hun droom opgeven omdat hun leven op de kop werd gezet door een ingrijpende ziekte of aandoening. Jamai daagt de deelnemers uit om hun droom tóch waar te maken.

In deze eerste aflevering maken kijkers kennis met de 36-jarige Sarah, die Multiple Sclerose (MS) kreeg. Ze heeft de ziekte al vijftien jaar en inmiddels zit ze in een rolstoel. ‘Ik was met mijn moeder aan het wandelen en op een gegeven moment deden mijn benen het niet meer’, vertelt ze. Haar huisarts vroeg zich af ze geestelijk wel in orde was. ‘Dat was zijn verklaring voor deze klachten. Toen ben ik naar een andere huisarts gegaan en die stuurde mij door naar de neuroloog.’ Al snel kwam de diagnose: MS.

Haar ultieme droom – keihard shinen op een podium – heeft ze opgegeven. ‘Ik heb altijd van dansen gehouden.’ Maar het is een droom die niet voor haar is weggelegd, denkt Sarah. Maa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .