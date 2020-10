Canadese Samaritaan

Een Canadees jongetje stak ongeveer een week geleden de weg over, zichtbaar huilend, zonder ouders in de buurt. Hij reed langzaam op een rood fietsje. Een buschauffeur zag dit gebeuren en stak zijn hoofd uit het raam, om te vragen of het jongetje oké was. De bus zou net een bocht maken om de route te vervolgen. Maar de chauffeur besloot iets anders te doen.

Hij stapte uit om te checken of het jongetje niets mankeerde. De aanleiding van het verdriet werd rap duidelijk: de fietsketting van het rode fietsje was eraf geraakt. De chauffeur legde de ketting er weer op, en daarna konden de fietser en buschauffeur allebei hun weg vervolgen. Alles bij elkaar duurde het zo'n dertig seconden, zo schreef een van de inzittenden van de b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .