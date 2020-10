De aarde vanuit de ruimte

Een blik vanuit de ruimte brengt soms zaken aan het licht waar we geen weet van hebben zo-lang we met twee benen op de grond staan. De vierdelige BBC-serie Earth From Space brengt zulke verschijnselen in beeld.

Het perspectief wisselt daarbij steeds tussen satellietbeelden, die een overzicht geven, en wat zich afspeelt op de grond. Samen levert dat de bekende, prachtige beelden op waar de BBC-natuurdocumentaires om bekendstaan.

Satellietopnamen zijn tegenwoordig zo scherp dat het mogelijk is om van een overzichtsweergave van heel Midden-Afrika of de witte toppen van het Himalayagebergte zo ver in te zoomen dat individuele olifanten, nijlpaarden of grijze walvissen zichtbaar worden.

In de eerste aflevering komen zeer wisselende onderwerpen aan bod. Sommige en passant, andere uitgebreid. De blik vanuit de ruimte levert steeds een extra dimensie op of inzichten die vanaf het aardoppervlak niet of nauwelijks te verkrijgen zijn.

Zo moet een naar water ..

