Man in rok 'omdat het kan'

De Amerikaanse Mark Bryan is een robotingenieur die woont en werkt in Duitsland. En sinds zo’n vijf jaar draagt hij rokken en hoge hakken. Naar zijn werk, tijdens het coachen van een voetbalteam of wanneer hij werkt in zijn garage. Mark Bryan houdt gewoon van de look en wil laten zien dat mannen ook rokken kunnen dragen.

Aan McGillMedia vertelt Mark hoe het begon: ‘Ik droeg al hoge hakken met een broek, soms een damesbroek. Mijn vrouw vroeg waarom ik geen jurk of rok zou dragen, dat ik mooie benen heb om te laten zien.’ Hij verkiest rokken boven jurken zodat hij de genders kan mixen. ‘Jurken leken me te vrouwelijk, vanwege de schouders en halslijnen. Dus ik heb me aangepast aan mijn hybride look! Herenkled..

