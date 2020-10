Nietsontziende tv-baas

Over drie weken weten we wie de komende vier jaar de president van de Verenigde Staten is, Joe Biden of Donald Trump. Van Trump is bekend dat hij een zeer trouw kijker is van de conservatieve zender Fox News. Het is dan ook een mooie timing dat vanaf vanavond de dramaserie The Loudest Voice op tv te zien is, die de opkomst en ontwikkeling van de nieuwszender schetst door de ogen van hoofdredacteur Roger Ailes.