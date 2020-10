Film met Lion King-gevoel

De beelden van de natuurdocumentaireserie Serengeti geven de kijker een heerlijk Lion King-gevoel. De filmopnames die de BBC maakte in de natuur van de Serengeti lijken wel computergeanimeerd, maar ze zijn stuk voor stuk echt. De BBC – die de documentaires maakte en al eerder uitzond – volgde in Afrika een jaar lang een groep savannedieren.

De Serengeti is een streek savannes en boslandschappen in Afrika en ligt voor 80 procent in Tanzania, de overige 20 procent hoort bij Kenia. Voor deze serie zochten de makers de grenzen op, vertelde John Downer, een van de oprichters van BBC Natural History Unit, al eerder aan deze krant. Bovendien worden de technologieën steeds beter. ‘Zo kunnen we tegenwoordig onze camera’s perfect stabiel houden terwijl we met de dieren meebewegen. Dat betekent dat je gedrag kunt vastleggen dat voorheen niet te filmen was.’ Volgens Downer kon hij eerder maar 10 procent van de dierenlevens vastleggen, terwijl nu nog maar 10 procent verborgen blijft.

Deze aflevering, genaamd De grote trek, gaat over zebramerrie Shani en ha..

