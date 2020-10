'Bind wat stof om je gezicht'

Er klinkt wereldwijd nog veel kritiek op het dragen van mondkapjes voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Een beetje kinderachtig, vinden Noah Lindquist en Ashley Young. Dit duo zet Disney in om mensen die mondkapjes weigeren te dragen te onderwijzen via een aanstekelijk liedje.

Specifiek gaat het om een bestaand nummer uit de Disney-film Belle en het Beest. Zodra Belle in de tekenfilm in het kasteel van het Beest terechtkomt, wordt ze verwelkomd door een pratende kandelaar en pratende theepot. Die zingen een uitgebreid musicalnummer tijdens het bereiden van een groots maal voor Belle, omdat ze dolblij zijn eindelijk een gast te hebben. Noah en Ashley hebben de tekst veranderd. Van 'be our guest' naar..

