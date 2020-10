Vanavond op tv: Verkeerde tijd en plaats

Niet in elke moordzaak is koelbloedige opzet in het spel. Maar als een persoon op de verkeerde tijd op de verkeerde plek was en zo slachtoffer werd van een overval met ongeplande afloop, dan is het misschien nóg wel schrijnender. Politiemensen en nabestaanden vertellen over de dood van banketbakker Albert de Heer in een nieuw seizoen van De zaak van je leven.

Het idee van het programma is dat een politiezaak wordt belicht die zo veel indruk heeft gemaakt op de mensen die eraan werkten, dat het ‘de zaak van hun leven’ is. Waarom een zaak de betrokkenen zo bijblijft, daar kun je van alles bij bedenken. Een zaak die veel in de media was bijvoorbeeld, zodat het hele land meeleefde. Een zaak die ontzettend moeilijk was op te lossen, of die heel gruwelijk was.

In deze aflevering over de dood van de Rotterdamse banketbakker Albert de Heer, die in 2007 in alle vroegte werd overvallen in zijn winkel en bont en blauw geslagen en gekneveld in een kast werd opgesloten, blijft het voor de kijkers in eerste instantie gissen wat deze zaak zo bijzonder maakte dat de betrokkenen het niet snel z..

