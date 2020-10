Viral: Dichter Alicia Cook ontvangt lof voor haar werk op Instagram

‘Hi. Sorry dat ik je niet terug gesmst heb.’ Zo begint het bekendste gedicht dat de Amerikaanse Alicia Cook schreef, al deelde ze het pas een week geleden. Ter ere van de internationale dag van de mentale gezondheid deelde ze dat gedicht vorige week op Instagram (@thealiciacook). Ze hoopte dat het anderen zou raken, mensen zou helpen die zich alleen voelden, schreef ze erbij.

En dat lukte. Het gedicht is een tekst met alles wat de ik-persoon eigenlijk zou willen zeggen in een sms in beeld. Maar bijna alles is doorgestreept, alleen de algemeen acceptabele zinnetjes blijven over. Wat overblijft is: ‘Hi. Sorry dat ik je niet terug gesmst heb. Ik heb geen tijd gehad om op adem te komen, je weet hoe het leven kan zijn. Het weer is prachtig gew..

