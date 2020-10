Twee mannen op reis

Johnny de Mol heeft al heel wat bekende Nederlanders weten te strikken voor zijn programma Waar is De Mol? Met hen bezocht hij plekken over de hele wereld die voor hen een bijzondere betekenis hadden. Dit seizoen pakt hij het iets anders aan.

Geen West-Papua, Botswana of Mongolië, maar binnen de eigen landsgrenzen. Tenminste, daar eindigt het. Om zijn nieuwste gast op te halen, moet hij wel eventjes België in. Naar Knokke-Heist om precies te zijn, waar topkok Sergio Herman met zijn vrouw (actrice en presentatrice Ellemieke Vermolen) en kinderen woont. Oorspronkelijk komt Herman uit Sluis in Zeeland, maar waar hij ook komt, altijd wordt hij als de buitenstaander gezien. In Nederland een Belg, in België een Nederlander.

Waar hij het meeste thuis is, is in de keuken, ongeacht waar die keuken staat. Het begon allemaal in het mosselrestaurant van zijn ouders in Sluis, waar hij in de weekenden en vakanties meehielp.

Daar aangekomen vanuit Knokke halen presentator en ga..

