Viral: Openheid over depressie oogst respect en een stroom kaartjes

Een foto bij een ondergaande zon aan de kust, een in het bos met herfstkleuren en een zittend opeen trappetje. Het is een greep uit een ogenschijnlijk normale Instagrampagina van een tienermeid, Eline Schokker. Tot ze op Suicide Prevention Day september dit jaar het perfecte plaatje wil doorbreken met een foto van benen en armen vol littekens.

‘Altijd heb ik gedaan alsof mijn leven perfect was. Alles wat ik op Instagram liet zien, leek op een heel leuk leven’, schrijft ze in een lange post, waarin ze vertelt over het leven met een depressie en de lange zoektocht naar een passende instelling. Drie weken later deelt ze een foto met haar kat. ‘Voor het eerst in maanden weer even op verlof.’

Bij een volgende post waarop ze haar littekens laat zien, schrijft ze in het Engels: ‘Ik schaam mij niet meer. Ik durf jullie een foto laten zien van wie ik echt ben. Niemand is perfect en dat hoeft ook niet.’ Met hashtags als #beyourself, #bodypositivity en #betrue.

De comment-sectie vult zich al snel met hartjes en ‘respect’. ‘Wauw! Zoveel respect voor jou dat je dit durft en wil delen met de ..

