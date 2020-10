Klokken voor Amerika

Er zijn talloze ideeën geweest over wat gestuurd zou worden als geschenk, en uiteindelijk is het een carillon geworden, een geheel van klokken. Achteraf gezien een grote fout, want het heeft heel veel geld gekost en is nog steeds duur om te onderhouden.

De vader van Marc Verheul was de persvoorlichter van Economische Zaken en bedenker van het carillon. Hij stootte tijdens de afwas twee glazen tegen elkaar, wat gepaard ging met een melodieus geluid. Het idee voor dit bijzondere geschenk was geboren en werd meteen goedgekeurd. Het waren 49 klokken die de samenleving symboliseerden. De hoogste octaven staan symbool voor de stemmen van de kinderen. De zwaarste klokken dragen de Nederlandse samenleving. Daartussen zitten de beroepsgroepen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .