‘Slob moet ingrijpen bij de publieke omroepen’

Amsterdam

Slob heeft volgens FNV vorig jaar al beloofd om voor de zomer met voorstellen te komen om de arbeidsmarktpositie van mediamakers bij de publieke omroep te versterken. De bond vraagt de minister nu om voorwaarden voor subsidieverlening in de Mediawet op te nemen. Zo zouden publieke omroepen eerder en vaker vaste dienstverbanden moeten aangaan en reële zzp-tarieven moeten hanteren. ‘Landelijke en regionale publieke omroepen lijken onvoldoende te beseffen dat ze met publieke middelen werken', zegt FNV-bestuurder Andrée Ruiters. ‘Ze betalen aan de ene kant sommige presentatoren meer dan volgens de wet mag, terwijl ze aan de andere kant veel mensen achter de schermen juist onderbetalen en hun rechten uithollen via een carrousel van tijdelijke contracten.' Omroepwerkgevers zijn nu in onderhandeling met de vakbonden over een nieuwe cao. Die geldt voor zo'n 4900 werknemers bij de publieke en regionale omroepen. <