Zondag op televisie: Liever lichamelijke pijn

Kemper reist met ze mee naar Kroatië, waar ze hen volgt tijdens een intensieve therapieweek. Lynn is een van de vrouwen die haar verhaal doet. Ze was professioneel zangeres en kampt nu met PTSS. ‘Als het donker of schemerig wordt ga ik niet meer over straat. Ik ga situaties uit de weg die misschien gevaarlijk kunnen zijn’, vertelt ze. In 2015 is ze na afloop van een optreden door twee mannen meegenomen naar het buitenland waar ze een aantal uren werd vastgehouden. ‘Daar heeft een groepsverkrachting plaatsgevonden en er werd gedreigd met een pistool. Toen de verkrachting over was en ik aangaf naar huis te gaan, zei een van de daders dat ik niet meer weg zou gaan.’ Pas na meer dan zeven uur lieten de mannen haar gaan en kon ze naar haar ou..

