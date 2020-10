2,2 miljoen kijkers Nederlands elftal

Hilversum

De interland van het Nederlands elftal tegen Italië die eindigde in een gelijkspel (1-1) heeft woensdagavond ruim 2,2 miljoen kijkers getrokken. De uitzending van het duel staat daarmee op de tweede plek in de top 25 van kijkcijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Zondag keken naar de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Bosnië bijna 2,3 miljoen mensen. En vorige week woensdag zagen een kleine 1,7 miljoen mensen het debuut van Frank de Boer als bondscoach tijdens de oefeninterland Oranje-Mexico. Het best bekeken programma was met 2,26 miljoen kijkers het NOS-journaal van 20.00 uur. <