Viral: Ricky Gervais is lovend over Nederlandse serie Klem: ‘Het is briljant!’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Ricky Gervais vertelt in een livestream enthousiast over de Nederlandse serie Klem.

De Britse komiek, acteur en schrijver Ricky Gervais staat bekend als de bedenker van de comedyserie The Office en zijn Netflix-serie After Life. In zijn werk speelt komedie een belangrijke rol. Dat merkte ook een kijker van de livestream van Gervais op. Woensdagavond ging de komiek live op Twitter en beantwoordde hij vragen van kijkers. De kijker vraagt of Gervais weleens iets zou willen maken dat niet de feelgoodmomenten en happy endings bevat waar Gervais om bekendstaat, zoals een thriller of een horrorverhaal?

Gervais legt uit dat de films en series die hij zelf kijkt juist niet in de categorie feelgood vallen. ‘Ik ben nu iets opnieuw aan het kijken, een van de beste dingen die ik ooit heb gezien, Klem’, zegt hij. Ger..

