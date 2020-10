Nederland tropenland?

Het gaat niet de goede kant op met het klimaat, daar zijn de meeste mensen zich wel van bewust. Maar je eigen leefstijl aanpassen, om het klimaat zo min mogelijk te belasten, dat is een stuk lastiger. Want willen we nog wel horen wat ons mogelijk boven het hoofd hangt? KRO-NCRV probeert met de serie Code Rood op ludieke wijze een ernstige boodschap over te brengen.

Appy Sluijs, professor in de aardwetenschappen, brengt de extreem droge lente van 2020 in herinnering. Hij stelt dat de afgelopen eeuw de aarde met één graad opwarmde. In Nederland steeg de gemiddelde temperatuur echter twee graden en de Noordpool noteerde zelfs drie graden extra. Meteoroloog en klimaatonderzoeker Peter Kuipers Munneke legt uit dat de lente het seizoen is in Nederland dat de sterkste opwarming laat zien. Gek genoeg komt dat ook doordat we iets goeds doen met zijn allen: er is minder luchtvervuiling en daardoor wordt de zon minder gehinderd.

Kuipers Munneke vertelt dit alles terwijl hij relaxed op het strand zit, met slippertjes aan zijn voeten. Dit geeft meteen het karakter van de aflevering weer: de serie z..

