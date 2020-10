Juf Magalie pakt na zes jaren zonder klas het werk weer op. Ze wil een nare periode afsluiten, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Regisseur Kim Faber volgt haar eerste jaar voor de klas. In de 25 minuten durende documentaire Zouden ze het weten is de kijker getuige van haar worsteling.

Juf Magalie pakt na zes jaren zonder klas het werk weer op. Ze wil een nare periode afsluiten, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Regisseur Kim Faber volgt haar eerste jaar voor de klas. In de 25 minuten durende documentaire Zouden ze het weten is de kijker getuige van haar worsteling.

Een van de ergste dingen die je als mens kan overkomen, is vals beschuldigd worden van een misdrijf. Genadeloos krijg je een stempel op je gedrukt. Je weet niet of je er de rest van je leven nog vanaf komt. Als iemand in het onderwijs beschuldigd wordt kinderen (seksueel) te hebben lastig gevallen, dan gaat alles wankelen. Er is weinig dat je overeind houdt. De kring om je heen wordt klein. Er zijn nog familieleden, goede vrienden en als je gelu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .