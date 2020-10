Viral: Beroemde straatmuzikant danst met Nederlandse ‘opa’ op straat

Straatartiest Borja Catanesi is een twintiger uit Valencia, Spanje. Op dit moment is hij met zijn elektrische gitaar in Nederland om ons - tussen de buien door - een beetje op te vrolijken. Die missie, anderen opvrolijken, motiveert hem al een paar jaar terwijl hij van land naar land reist. Zijn bezoek aan Nederland trekt aandacht vanwege een video waarin hij een oude man aan het dansen krijgt. Catanesi deelde de video maandag zelf op zijn Instagrampagina (@borjacatanesi) met zijn 160.000 volgers.

In die video is de straat in Den Haag nog nat van de regen, een winkel van KPN op de achtergrond is al gesloten. Voor een etalage van de Kruidvat danst een man met wandelstok. Het lijkt eerder een accessoire dan hulpmiddel. Catanesi s..

