Mooi uitgevoerd werk van Amsterdam Sinfonietta

Amsterdam Sinfonietta is een strijkorkest dat geregeld verrast door bijzondere opnames. Dat geldt ook voor deze cd, waarop niet alleen muziek speciaal voor dit type orkest te horen is. Maar ook een aantal arrangementen waarvoor het orkest regelmatig opdrachten verstrekt. Dat begint op deze cd meteen al met een bewerking van de Pianosonate opus 1 van de 22-jarige Alban Berg. Hoewel hij dit al in 1907 schreef, klinkt het op een aantal punten veel moderner dan werk van later levende componisten op deze plaat.

De sonate is deels atonaal, er is geen vaste toonsoort, het gaat alle kanten uit. Veel traditioneler klinkt een ‘Lento Religioso’ van Erich Korngold. Het voldoet aan een negentiende-eeuws idee van religieuze muziek, die moest vooral plechtig, langzaam, statig zijn. Een wat eenzijdige gedachte. Dit fraaie werk gaf zijn naam aan de titel van de cd, er zijn daarom ook uitsluitend langzame werken te horen. Lento betekent namelijk letterlijk ‘slepend’, uiterst langzaam dus. Dat is ook te horen in de andere werken, van Bruckner, Bridge, Lekeu, Wagner en Richard Strauss. Hoewel de meeste componisten tijdgenoten van elkaar zijn, is het mooi om de verschillen tussen al deze werken te horen. De uitvoering is aan Amsterdam Sinfonietta wel ..

