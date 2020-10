Moderne musical begint als TikTok-duet, maar loopt dan uit de hand

Op TikTok is het mogelijk om een duet te maken. Dat betekent dat iemand de video van een ander pakt en zichzelf ernaast plaatst. Deze functie wordt op creatieve manieren gebruikt. Soms lijkt het alsof de mensen in de twee video's op elkaar reageren, of er wordt samen gezongen. In een nieuwe viral reeks video's ontstaat er op deze manier een bijzondere musical die helemaal uit de hand loopt.

De start wordt gegeven door Daniël die als grap een overdreven liedje uit een verzonnen musical zingt. Het nummer gaat over een emotionele ruzie met zijn partner in het midden van een supermarkt. 'Ik houd van je, maar ik weet niet of ik je nog leuk vindt', zingt hij dramatisch. Op zichzelf stelt de video niet zoveel voor, maar toen gingen andere TikTok..

