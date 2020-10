Tbs’ers spelen theater

In de korte film Rusteloze zielen komen verschillende tbs-patiënten in beeld die in de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek verblijven en daar werken aan hun terugkeer in de maatschappij. Ze nemen deel aan een theaterproject dat hen daarbij moet helpen. Een bijzonder inkijkje.

‘De wereld is een gekkenhuis en de woonkamer is de tbs’, klinkt een stem aan het begin van de film van Ingrid Kamerling. ‘Iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een duivel en een engel in zich.’ De persoon die aan het woord is, heeft bijna dertig jaar van zijn leven doorgebracht in de gevangenis, vertelt hij. Net als het theaterstuk waaraan hij deelneemt is ook het leven een theater, vindt hij. ‘De meeste mensen spelen een rol in het leven.’ Hij komt niet met zijn gezicht in beeld, net als de vrouwelijke tbs’er die haar verhaal doet. Ooit was ze slachtoffer, maar later werd ze dader. ‘Ik heb een mes gepakt, het was hij of ik.’

Persoonlijke verhalen en indrukken uit de tbs-kliniek w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .