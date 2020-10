Vanavond op tv: Portretten van eenzamen

Overal haalde Jan spullen vandaan, het ging van kwaad tot erger. De boxen werden steeds groter en hij kreeg steeds meer moeite om spullen weg te doen. ‘Als ik het weg doe, gooi ik een gedeelte van mijn geluk weg’, redeneerde hij. Zelfs voor zijn gezin was geen plek meer. De leegte die achtergebleven was door hun vertrek, probeerde hij op te vullen met nog meer bezittingen. Als hij nu een blik werpt in de spiegel, vraagt hij zich af: wie is dat?

Sander is gefrustreerd door zijn ernstige aandoening aan zijn zenuwstelsel, wat onder andere motorische beperkingen, vermoeidheid en diabetes type 1 met zich meebrengt. Lichamelijk gaat hij steeds verder achteruit. Daardoor is hij aan huis gekluisterd en speelt zijn leven zich vooral binnenshuis af..

