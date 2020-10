Schoonheid van een mens

EO Metterdaad nam in 2018 een aantal afleveringen op in Cox's Bazar, Bangladesh. Het daar gelegen vluchtelingenkamp Khutupalong is het grootste ter wereld. Zo'n 700.000 van de vervolgden zijn Rohingya. Zij kregen het zwaar te verduren door de etnische zuiveringen van het leger van Myanmar (het voormalige Birma) in 2017.