New York: het beloofde land

Arnon Grunberg woont ruim 25 jaar in New York. Binnenkort wordt hij staatsburger van Amerika. Waarom eigenlijk?

Ergens al zo lang wonen maar niet volledig meedoen, dat is niets. Zeker voor iemand als Arnon Grunberg, die we toch kennen als een zeer geëngageerd persoon. Misschien ging het niet sneller. De permanente verblijfsvergunning (Green Card) kreeg hij tien jaar geleden al. Nu dus de laatste stap.

In Europeaan in New York legt hij uit waarom hij in New York is blijven wonen.

'Er zijn beloofde landen, er zijn beloofde levens', zegt de stem van Grunberg in de introductie. 'In 1995 verliet ik Nederland. Ik ging naar New York voor liefde. New York bleek een beloofde stad. Nu word ik Amerikaan. Is dit het juiste moment? Wat betekent het Amerikaan te worden in tijden van Trump? Wat verandert er als je een ander paspoort krijgt?'

