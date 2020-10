Littekens op huid en ziel

De speelfilm Dirty God is on-Nederlands sterk. De film speelt zich dan ook grotendeels af in Engeland, met een kort uitstapje naar Marokko.

‘Jouw God is anders dan de mijne’, stelt Jade vast in een gesprek met een vriend. ‘Die van mij is een vuile god.’ Het klinkt bitter en snijdt de kijker door de ziel. Een paar maanden daarvoor werd Jade overgoten met zoutzuur door haar ex-vriend en sindsdien probeert ze zichzelf te hervinden. De aanval heeft haar uiterlijk en innerlijk veranderd, maar ze probeert koste wat kost aan iedereen te bewijzen dat ze nog dezelfde Jade is, allereerst aan haarzelf. Pas als ze zich realiseert dat ze om te overleven aan haar littekens zal moeten toegeven, ontstaat er weer perspectief, al blijft onduidelijk waarom dit drama haar overkwam.

Ondanks het wat rammelende scenario verdient regisseur Sasha Polak lof voor de manier waaro..

