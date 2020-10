Viral: Chrissy Teigen open over haar miskraam en krijgt veel lof voor haar moed

Het Amerikaanse model en schrijver Chrissy Teigen deelde donderdag op sociale media dat zij en haar man, zanger John Legend, hun pasgeboren baby kort na de geboorte zijn verloren. Teigen werd maandag in het ziekenhuis opgenomen vanwege bloedingen. Op Instagram schrijft ze: ‘We zijn geschokt en in het soort diepe pijn waarover je alleen hoort, het soort pijn dat we nog nooit eerder hebben gevoeld. We zijn er nooit in geslaagd het bloeden te stoppen en onze baby de vloeistoffen te geven die hij nodig had, ondanks zakken en zakken met bloedtransfusies. Het was gewoon niet genoeg.’

Ze vertelt dat zij en haar man bij hun andere kinderen hadden gewacht tot het laatste moment, vlak na de geboorte, met het kiezen van een naam. ‘Maar om de een of ..

