Record voor Attenborough

Er zijn een paar van die stemmen die je, als je ze hoort, uit duizenden zult herkennen. Die van Morgan Freeman of Liam Neeson, beiden acteurs, zijn er voorbeelden van. Maar als je ooit naar natuurdocumentaires hebt gekeken, dan moet je de stem van Sir David Attenborough herkennen. Planet Earth, Dynasties, OurPlanet en Life on Earth, het zijn zomaar een paar recentere series van de hand en met de stem van deze Britse bioloog, maar al vanaf jaren vijftig is hij actief op televisie. Hij snapt de communicatiekracht van het medium en hij gebruikt het al vele jaren om het grote publiek mee te nemen in zijn fascinatie voor onze planeet en de natuur, maar hij gebruikt het platform ook om de kwetsbaarheid van de schepping steeds..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .