Extreme dierenwapens

Er zijn miljoenen soorten dieren in het dierenrijk, maar een paar duizend daarvan hebben extreme wapens. Hoe komt dit? Bioloog Doug Emlen doet onderzoek in Animal Weapons.

Een leeuw heeft een stevig stel tanden en de poes van de buren kan je een haal met zijn nagels geven, maar dat staat in geen verhouding tot het wapentuig dat sommige andere dieren met zich meedragen. Denk aan geweien, hoorns, slagtanden of angels. Groot, zwaar en onhandig, zo op het eerste gezicht. En dat soms tot in het extreme. Kijk bijvoorbeeld naar de Japanse neushoornkever die een hoorn draagt die 30 procent van zijn lichaamsgewicht bedraagt. Als volwassen mens zou je dan de hele dag een salontafel op je hoofd mee moeten zeulen. Dat klinkt niet heel efficiënt, dus waarom hebben deze dieren dat dan toch?

Emlen, professor aan de universiteit van Montana, is er al jaren door gefascineerd, schreef er een boek over en doet nu in vijf..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .