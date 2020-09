Viral: Danseres Stephanie (76) doet een boekje open en miljoenen willen het lezen

Fotograaf Brandon Stanton portretteert voor zijn fotoproject Humans of New York sinds 2010 mensen in zijn stad. Altijd met een vast recept: een portretfoto en een persoonlijk verhaal. De pagina Humans of New York heeft bijna 18 miljoen volgers op Facebook en bijna 11 miljoen volgers op Instagram. Met zo’n bereik is het niet verrassend dat portretten van Stanton eerder doorsijpelden tot deze rubriek. Maar deze week is er iets bijzonders. Voor het eerst gaan zijn portretten al een week lang over één iemand. Dat de geportretteerde dame online iets losmaakt, is nog zwak uitgedrukt. ‘Velen van jullie zullen zich deze jongedame herinneren’, zo kondigde Stanton de serie vorige week aan. Op de foto stond een zwarte vrouw i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .