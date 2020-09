Team brandweervrouwen

Een team van alleen maar brandweervrouwen, dat hadden ze in Florida nog niet eerder gezien. Tot vorige week, toen brandweervrouw Krystyna Krakowski een foto van haar team op Facebook zette. De foto bereikte verschillende Amerikaanse media, waaronder NBC en ABC. ‘We doorbreken grenzen’, zegt brandweer-luitenant Krakowski tegen NBC News. Zij leidde het team. ‘Het was de eerste keer in het bestaan van ons korps dat we een volledig vrouwelijke crew hadden: een captain, chauffeur, dokter, brandweervrouw en luitenant.’ Volgens Krakowski is dit een historisch moment. ‘Vrouwen kunnen ook bij de brandweer. Dat laten we nu zien. Als je dit ook wil als vrouw, laat niets je stoppen.’ Krakowski gebruikt hashtags al..

