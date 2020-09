Speciaal voor het 25-jarig jubileum van Het Uur van de Wolf volgde regisseur Suzanne Raes komiek Jochem Myjer in 2019 een halfjaar lang, onder andere rondom een serie voorstellingen in Carré. Ook sprak ze met mensen om hem heen. Dat resulteerde in de documentaire Jochem Myjer - Nog eentje dan.

In het jaar 2020 doet Jochem Myjer het rustig aan. En nee, niet vanwege corona, maar om bij te komen van een heftige periode. En al na vijf minuten van deze documentaire snap je waarom. Stemoefeningen, smeermiddeltjes, eerst je stem kapot zingen zodat je er geen last van hebt bij je optredens. Eeuwige twijfel, is dit wel leuk, is dit wel goed genoeg. Almaar herhalen en oefenen van danspasjes, vioolriedeltjes, liedjes, verhalen, grapjes. Cabaret is topsport. Net als in een sportwedstrijd moet ook in een theatervoorstelling alles kloppen, over alles moet nagedacht zijn en het moet met opperste concentratie worden gedaan. En dan tussendoor ook nog tijd nemen om allerlei vragen en verzoeken van fans te beantwoorden, met ze op de foto te gaan..

