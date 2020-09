Een dictator in je hoofd

In Brainwash Talks vertelt Margôt Ros in ongeveer een kwartier tijd hoe haar leven van de ene op de andere dag anders werd. Begin 2018 speelde ze in een theatervoorstelling. Tussen twee scènes door moest ze zich snel verkleden en in de haast om op de goede plek te komen, liep ze met haar hoofd keihard tegen een decorstuk aan. 'Ik ben totaal gedesillusioneerd', schetst Ros de situatie. 'Ik vraag: zitten mijn tanden nog in mijn mond, want mijn hele hoofd voelde ontwricht.' Dat bleek het geval en Ros speelde de voorstelling uit.

De volgende dag kreeg ze de diagnose 'lichte hersenschudding'. Maar die ging niet over. Sterker nog, de klachten werden erger. 'Ik had een hoofd alsof ik van dichtbij was besc..

